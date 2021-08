Migration : 108 personnes tentant de rejoindre l’Angleterre ont été secourues

Cent huit migrants ont été secourus mercredi dans la Manche alors qu’ils tentaient de rejoindre l’Angleterre depuis la France à bord de quatre embarcations distinctes, a indiqué la préfecture maritime.

Une des embarcations transportait sept personnes, une deuxième 29 naufragés, 37 dans une autre et 35 dans une quatrième.

Augmentation des tentatives de traversées

Depuis la fin 2018, les traversées illégales de la Manche par des migrants cherchant à gagner le Royaume-Uni se multiplient malgré les mises en garde répétées des autorités qui soulignent le danger lié à la densité du trafic, aux forts courants et à la basse température de l’eau.

En 2020, plus de 9500 traversées ou tentatives de traversées de ce type ont été recensées, soit quatre fois plus qu’en 2019, selon un bilan officiel. Six personnes y ont trouvé la mort et trois ont disparu, après quatre morts en 2019.