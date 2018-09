Migrants: quelles sont les approches des différents pays européens?

La réunion informelle des dirigeants de l'Union européenne à Salzbourg ce 20 septembre remet les questions migratoires sur la table. Objet de controverses et de débats : 8000 migrants tentent, chaque jour, d'atteindre l'Europe occidentale. Si certains membres de l'UE se montrent favorables à leur accueil, d'autres, en revanche, sont beaucoup moins impliqués... Il existe deux groupes. Celui de Visegrad, qui regroupe les États prêts à aider financièrement les pays terres d’accueil mais qui, en revanche, ne veulent pas recevoir de migrants. Il s'agit de la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne et la Tchéquie. L'autre groupe, comprenant notamment l'Allemagne, rassemble les pays qui militent pour que tout le monde accueille. Lors de la précédente réunion du Conseil européen au mois de juin, les 28 chefs d'État ont réaffirmé leurs valeurs, en particulier celle de la lutte contre les extrêmes, qui selon Emmanuel Macron, utilisent les migrants comme prétexte pour s'attaquer au projet européen lui-même. En effet, les discours dominants sur la migration se sont durcis sous l'effet des droites dures, qui ont pris le dessus dans plusieurs pays européens. Afin de ne pas laisser l’entière responsabilité des migrants à l’Italie et à la Grèce, l’Union européenne a prévu de répartir 160.000 migrants. La réalité en est autrement puisque seulement un tiers a été accueilli.

Theo Francken prévoit de supprimer 7000 places dans les centres d'accueil La Belgique compte soixante centres d'accueil. En 2015, année où l’arrivées de migrants a connu un pic, neuf centres ont ouvert afin de gérer cet afflux. En ayant signé la convention de Genève, la Belgique s'est engagée "à protéger les réfugiés se trouvant sur son territoire. Les demandeurs d'asile reconnus comme réfugiés reçoivent un permis de séjour de durée illimitée". C'est pour cette raison que la Belgique a ouvert des places en urgence. Aujourd'hui, même après l’afflux de migrants conséquent de 2015, le nombre de centres n'a pas diminué. Dans le cadre du contrôle budgétaire du gouvernement, Theo Francken, secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, prévoit de fermer plus de 7000 places. Le coût de l'accueil des migrants est connu, il représente environ 0,15% des dépenses du pays. Mais, pour le secrétaire d'État, il est nécessaire de supprimer ces places qui ne devaient être que "temporaires". Aujourd'hui la Belgique compte, 23.815 places, et Theo Francken souhaiterait atteindre un niveau d'avant crise, soit 16.629 places. "Ces fermetures sont nécessaires si on veut rester efficient dans les coûts", avait-il déclaré. En parallèle de ces fermetures de centres, certaines personnes sont prêtes à héberger des migrants chez elles. Pour ce faire, des plateformes existent et permettent de mettre en relation des hôtes avec des migrants. "C'est absurde. Theo Francken ne veut pas de migrants ni dans la rue ni dans les centres", déclare Amélie Dubois, étudiante de 23 ans hébergeant, depuis quelques mois, un migrant. "J'apprends plus maintenant que je n'ai appris tout le reste de ma vie", confie-t-elle. La première nuit, Amélie n'était pas rassurée, ensuite des liens se sont tissés entre eux, ils ont appris à se faire confiance. "Ce n'est pas un meurtrier, il est comme tout le monde, il veut juste s'assurer un avenir meilleur. Aujourd'hui il est comme mon frère", poursuit-elle.

La langue, un outil indispensable pour s'intégrer Après avoir arpenté les routes, passé la frontière, les migrants sont prêts à tout pour rester sur le territoire et fuir la guerre. S'abriter, se vêtir, se nourrir, sont les premiers besoins pour lesquels ces personnes luttent, chaque jour. Mais pour s'intégrer dans le pays il faut, aussi, comprendre les mots de la vie de tous les jours et se retrouver dans le labyrinthe administratif français : contrats, demandes d'asile.... Comprendre le français, se faire comprendre est la clé de leur autonomie vis-à-vis de leur communauté. "Il faut transmettre nos savoirs, leur donner les clés avant de dire qu’ils sont inintégrables", explique Judith Aquien, Déléguée générale de Action, Emploi, Réfugiés, une ONG d'aide aux réfugiés pour trouver leur premier emploi. "Le français est un vecteur d'insertion dans la société. Ce n'est pas juste des mots, mais des codes pour comprendre la culture", explique Judith Aquien. Les cours de français donnent une certaine autonomie aux migrants, leur ôte la peur de sortir, et leur permet d'être en possession de leurs capacités. Cela leur permet de défendre leur dossier de demande d'asile ou de s'assurer de ne pas se faire arnaquer par un contrat de travail. Les demandes d'asile peuvent durer jusqu'à 1 an et demi. "Leur apprendre le français, permet de structurer leur journée mais aussi de leur faire comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent", déclare Judith Aquien. "Et puis, quoi qu'il arrive, même si leur dossier n'est pas validé, ils ressortent gagnants puisqu'ils valident quelque chose, ils repartent avec des acquis", poursuit-elle. S'ils obtiennent leur demande d'asile, leur objectif suivant est de vivre comme n'importe quel citoyen français, "d'être dans le luxe de l'anonymat", ajoute-t-elle. Et pour cela, l'apprentissage de la langue s'impose. "Le but est de leur permettre d'être prêts. De leur donner les clés pour comprendre les codes langagiers selon le secteur de travail choisi", explique la déléguée générale.

L'immigration, "mère de tous les problèmes" L'Allemagne fait partie des Etats les plus ouverts en matière d'immigration, tout comme la Belgique et la Suède. En déficit démographique, l’Allemagne avait besoin de renouveler sa population. "Si on veut assurer des transferts sociaux, il faut des travailleurs", explique Andrea Rea, directeur du Groupe de Recherche sur les relations Ethniques, les Migrations et l'Egalité (GERME). Adepte d'une politique utilitariste et ouverte, l'Allemagne, est aujourd'hui prise d'assaut par l'extrême droite. Une situation qui peut paraître paradoxale. D'autant plus que l'enracinement de cette droite populiste faisait exception en Europe jusqu'en 2016. Avec l'arrivée d’un million de migrants, en 2015, l'AFD, le mouvement Alternative pour l'Allemagne, a gagné du terrain et s'oppose très clairement à la politique d'Angela Merkel, jugée trop "libérale". Selon le ministre de l'Intérieur allemand, Horst Seehofer, l'immigration est "mère de tous les problèmes". Ces types de propos gangrènent les discours des partis politiques populistes et entraînent peur et panique morales dans l'esprit des citoyens allemands. Une Allemagne tiraillée entre deux politiques migratoires Aujourd'hui l'Allemagne est de nouveau divisée, "une véritable polarisation réside. D'un côté les manifestants contre les migrants, rassemblés autour des partis d'extrême droite et de l'autre côté ceux qui font des actions citoyennes afin de venir en aide à ces personnes", explique Andrea Rea. Cet été, Angela Merkel a concédé d'importantes restrictions sur sa politique migratoire, habituellement généreuse, par peur de perdre son gouvernement et de voir l’extrême droite arriver au pouvoir. Pour ce faire, la chancelière a accepté, comme le souhaitait son ministre de l'Intérieur, de réduire le nombre de migrants, notamment en bloquant l'arrivée de ceux qui ont entamé des démarches dans un autre pays de l'Union européenne. Seul hic, si l’Allemagne commence à fermer ses frontières, l’effet domino risque de se dessiner dans le reste de l’Europe. Les faits de Chemnitz prouvent également de la fragilité de l'Allemagne. Cette "chasse collective aux immigrés" illustre parfaitement les sentiments de ces militants à l'égard des immigrants et devient le symbole du tiraillement entre les idéologies prédominantes du pays. "Peu m'importe si on nous traite de racistes mais ça ne peut tout simplement pas continuer comme ça !", s'emporte Paula Neubach, au cœur de la manifestation. Sabine Sterbern, non loin de là, lui rétorque, "il est normal d'aider les gens qui fuient leur pays en guerre".

Pour une Europe blanche et chrétienne "Nous considérons ces gens (les migrants, ndlr) comme des réfugiés musulmans", dit Viktor Orban, Premier ministre hongrois. Dans les pays du Visegrad, notamment en Hongrie et en Pologne, la volonté de garder leur identité nationale est forte. "L’idée est de combattre ceux qui ne sont pas blancs par peur de perdre son identité. On est dans l’idée de pureté", explique Andrea Rea. "Ces pays ont peur que la population soit remplacée par des musulmans. Les étrangers représentent pourtant seulement 4% de la population totale en Hongrie. Même s’ils accueillaient ce que l’Europe leur demande, ils passeraient maximum à 8%", ajoute Andrea Rea. L’idée ici est de mobiliser la société par la peur au travers des discours populistes. Début décembre, la Pologne a été renvoyée devant la Cour de justice de l'Union européenne pour ne pas avoir rempli les obligations fixées par l’Europe. "Nous n’avons pas exploité les pays dont proviennent les réfugiés qui arrivent maintenant d’Europe. Nous n’avons pas utilisé leur main d’œuvre et ne les avons pas invités en Europe. Nous avons le droit moral de dire non", dit Jaroslaw Kaczyński, dirigeant du parti PiS. Cette situation a créé de vives tensions entre la Pologne et l’Union Européenne. La population est frappée "d’infamies". Cette appellation comprend les homosexuels, les femmes pratiquant l’IVG, les communautés LGTB, et les migrants, évidemment. Ce souhait de combattre la différence est régi par des lois, des sanctions, des amendements. Au Parlement hongrois, un ensemble législatif "Stop Soros", voté à 80% par le parti de Viktor Orban, le Fidesz et soutenu par l’extrême droite, le parti Jobbik, sanctionne à un an de prison les ONG portant secours aux migrants. Il fait référence à George Soros, milliardaire américain finançant de nombreuses ONG et soupçonné de coordonner une immigration de masse vers l’Union européenne. Une taxe de 25% a également été créée pour les ONG soupçonnées de soutenir les migrants. Et, un amendement constitutionnel évoque qu’aucune instance ne peut porter atteinte à la "composition de la population" hongroise.