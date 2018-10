Migrants: manifestation à Bruxelles pour réclamer un nouveau pavillon pour le navire Aquarius

Plusieurs ONG, dont SOS Méditerranée, Médecins sans frontières et Amnesty International ont manifesté samedi à proximité du Parlement européen à Bruxelles pour réclamer un nouveau pavillon pour l'Aquarius, le bateau de sauvetage opérant en Méditerranée. Les manifestants ont formé une marée orange, rappelant symboliquement la couleur des gilets de sauvetage et du navire lui-même.

Le navire, qui se trouve sans pavillon depuis fin septembre, est le seul à avoir secouru des migrants dans la partie centrale de la Méditerranée. Le Panama lui a récemment retiré son pavillon. "C'était un symbole de solidarité, de respect pour la vie et d'humanité, tout le contraire des politiques européennes. Les migrants sont désormais livrés à eux-mêmes en mer", déclare Sarah Goffin, d'Amnesty International.

Selon des données de SOS Méditerranée, plus de 15.000 personnes sont décédées dans la Méditerranée en essayant de rejoindre l'Europe lors de ces quatre dernières années. L'ONG indique aussi avoir secouru 29.523 personnes en deux ans et demi, dont des enfants dans 23% des cas. "Les Etats membres de l'Union européennes préfèrent travailler avec la Libye pour faire en sorte que plus un seul migrant ne puisse arriver en Europe", ajoute Sarah Goffin.

L'action était intégrée dans une manifestation de l'organisation "Rise for the Climate Belgium" contre le changement climatique.