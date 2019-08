Migrants: L'Espagne propose d'accueillir l'Open Arms, offre jugée "irréalisable" à bord du navire

Le gouvernement espagnol a proposé ce dimanche d'accueillir dans son port d'Algesiras le bateau de l'ONG Open Arms transportant une centaine de migrants et bloqué depuis 17 jours au large de l'île italienne de Lampedusa. Offre jugée "irréalisable" à bord du navire.

Près de 2000 kilomètres séparent l'île de Lampedusa, en Italie, du port d'Algesiras, en Espagne. Une distance conséquente et une traversée jugée "irréalisable" par l'ONG Open Arms qui, au regard de la situation déjà "intenable" à bord du navire, a écarté l'offre espagnole d'accueillir les 107 migrants toujours à bord. A en croire le fondateur de l'ONG espagnole, Oscar Camps, il faudrait cinq jours au bateau pour parcourir les presque 1.000 miles nautiques jusqu'à Algésiras. "Nous mettrions en danger l'intégrité et la sécurité des passagers secourus et de l'équipage" ajoute-t-il, alors que les conditions de vie à bord se sont dégradées. L'homme a publié dimanche sur Twitter une vidéo sur laquelle on voit des migrants tentés de rejoindre, à la nage, les rives de Lampedusa.