Midterms aux Etats-Unis: en Virginie, des électeurs divisés

C'est le D-Day ce mardi pour les élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Les électeurs américains renouvellent tous les sièges de la Chambre des Représentants, un tiers du Sénat. Ils choisissent aussi une grande partie des gouverneurs des Etats et de nombreux élus locaux.

D’après les sondages, les Démocrates sont bien partis pour reprendre la Chambre mais Donald Trump et les Républicains devraient conserver leur majorité au Sénat. Beaucoup de batailles sont toutefois très indécises et les électeurs en sont conscients.

Il y avait du monde dès l’ouverture des bureaux de vote dans la ville plutôt aisée d’Alexandrie, en Virginie. Certains électeurs considèrent que c’est leur avenir et celui du pays qui est en jeu. Comme Mario Velasquez, qui a voté démocrate: "Cela va déterminer le cours de nos vies. La vie dans nos communautés, la façon dont nous vivons. Même si il pleut c’est as une journée facile mais il fallait y aller". Pour cet Américain, originaire du Salvador, les attaques répétées du Président contre les migrants qui tentent de franchir la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis sont insupportables: "C’est déplorable. Cela doit cesser et je pense que le président sera surpris à la fin de la journée".

Suzanne Gainsbourgh, directrice d’une start up, a aussi voté démocrate, inquiète des divisions dans le pays: "Je suis très stressée, anxieuse, bouleversée, tous les jours, que notre pays en est arrivé là".Et certains ont décidé de changer de parti pour ce vote, comme Marc, avocat: "J’ai voté pour les démocrates mais je suis traditionnellement un républicain. Je pense que le président et le congrès républicain ont complètement dérapé, ne laissant aucune chance à cette présidence de réussir et il faut un changement".

Mais le président Donald Trump, dont la popularité tourne autour de 40% a toujours ses fervents supporters comme Terry, un retraité:"Je suis convaincu de ceux pour qui j’ai voté et je pense que cela aidera le président à faire ce qu’il doit faire." Beaucoup de républicains sont moins bavards, mais tout aussi déterminés. Ils répondent qu'ils ont voté républicain, par ses des responsabilités.

Selon les observateurs, les Républicains devraient conserver le sénat mais les Démocrates pourraient prendre contrôle de la chambre. Mais dans cette Amérique fracturée, le résultat devrait être serré.

Les premiers résultats consolidés devraient tomber à partir de 4 heures du matin heures belge ce mercredi.