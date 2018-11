Mid-terms: Beto O'Rourke, l'étoile montante du parti démocrate qui est comparé à Obama

C’est l’étoile montante du parti démocrate : Beto O’Rourke, 46 ans, charismatique et énergique. Il est candidat au Sénat pour les élections de mi-mandat du 6 novembre et vole déjà la vedette à son concurrent républicain, Ted Cruz.

Face à Ted Cruz

Beto, comme ses partisans l’appellent, a déjà récolté trois fois plus d’argent pour sa campagne que Ted Cruz et même si ce dernier le devance encore dans les sondages, la popularité du démocrate dans cette terre républicaine inquiète Donald Trump et le parti républicain. Et sa candidature redonne de l’espoir aux démocrates.

Le QG de campagne de Beto à Houston a d'ailleurs ouvert début septembre et depuis, c’est une fourmilière

Les “staffers” membres de l’équipe rapprochée de Beto O Rourke n’ont pas le droit de s’exprimer dans les médias mais les volontaires, qui tiennent le QG, distribuent les signes ou vendent les tshirt, le peuvent.

Janet a décidé de dédier de son temps à cette campagne. Elle explique: "Je voulais un candidat inclusif, qui travaille avec les deux camps. J’ai 72 ans et j’ai manifesté cette année plus que dans toute ma vie. Donc je pense qu’il est très important, il sera bon pour le pays".

Il ne prend pas d'argent autre que celui venant de particuliers

“La chose la plus importante c’est qu’il ne prend pas d’argent autre que celui venant de particuliers", explique de son côté Josie, "Cela veut dire qu’il ne doit rien aux PACS ou autre organisations politiques”. Son mari Bruce ajoute: "Quand j’ai commencé à soutenir Beto, c’était simplement parce que je ne pouvais pas voir Ted Cruz. Mais avec tout ce que j’apprends sur cet homme, je trouve qu’il me rappelle Robert Kennedy. C’est le même type de personne : il veut s’occuper des électeurs, pas du lobby des armes la NRA ou d’autres sociétés etc !”