Michael Jackson, Ricky Martin, Beyonce : ces stars qui chantent lors de l'investiture d'un président aux Etats-Unis

On l’a dit : Joe Biden n’inaugure pas ce type d’événements à savoir un président qui s’affiche avec des vedettes le jour de sa prise de fonction. De Richard Nixon à Barack Obama, en passant par Bill Clinton et Donald Trump, petit rappel de ces people qui s’appellent Michael Jackson, Beyonce, Ricky Martin ou encore James Brown venus adouber en chanson un nouveau locataire de la Maison Blanche.

En 2021, c’est Lady Gaga, Jennifer Lopez ou encore Demi Lovato qui effectueront une prestation cette fois musicale. L’interprète de "Just Dance" et "Bad Romance" chantera l’hymne national sur les marches du Capitole, qui gardent encore en mémoire l’envahissement des supporters de Donald Trump.

Selon le récit du magazine musical afro-américain "Jet", référence au sein de la communauté , "Le Soul Brother No. 1, James Brown, a fait irruption sur scène en le disant 'haut et fort'. Chaque fois que la petite dynamo (NDLR: surnom de l'artiste) disait "Say it loud" ('Dites-le haut et fort' en référence à sa chanson militante 'I am black and I am proud'), une partie des tribunes occupées à gauche par des noirs installés dans des fauteuils à 100 dollars sautait pour répondre : 'Je suis noir et je suis fier.' Et très vite, même quelques blancs dans ce public majoritairement blanc se sont retrouvés pris dans cette hystérie musicale, la marque de Brown. Et eux aussi criaient qu’ils étaient noirs et qu’ils étaient fiers."

A l’occasion de son second mandat, Ronald Reagan invite les Beach Boys. Celui qui avait reçu Michael Jackson (on en parlera pour un autre président) à la Maison Blanche après le succès mondial de son album "Thriller" revient à des ambiances musicales plus proches de ses standards. Les Beach Boys chanteront entre autres titres et a capella "Their hearts were full of spring". Grand moment!

1993 : Bill Clinton et l’artillerie lourde

En 1993, on passe dans une autre dimension. Le président démocrate Bill Clinton prend possession du bureau ovale après 12 années de présidence républicaine (Reagan et Bush père). Un événement politique fêté comme il se doit avec une pléiade de stars lors du gala d’investiture en deux temps, à Washington et au Capital Centre de Landover dans le Maryland.

Et non des moindres : la plus grande tout d’abord à l’époque, Michael Jackson, qui chante "Gone to soon" en hommage à Ryan White, un enfant décédé du Sida ainsi que "Heal the world".

Sont également présents les membres du groupe Fleetwood Mac. Ils se reforment pour l’occasion et interprète "Don’t stop", la chanson de campagne du camp Clinton.

Diana Ross, LL Cool J, Bob Dylan, Tony Bennett (déjà présent pour Nixon), Michael Bolton… ont fait le déplacement. L’ensemble des invités du moment chantera "We are the world", l’hymne de USA for Africa, contre la famine en Ethiopie.