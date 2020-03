Michael Bloomberg annonce son retrait des primaires démocrates

Le milliardaire Michael Bloomberg vient d'annoncer son retrait de la primaire démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis. Il a aussi décidé d'apporter son soutien à Joe Biden qui a remporté le Super Tuesday.

"Je travaillerai pour en faire le prochain président des Etats-Unis", dit-il dans un communiqué.

L'ex-maire de New York, qui a investi plus de 500 millions de dollars dans sa campagne, notamment en spots publicitaires, a tiré les conséquences de son échec au "Super Tuesday", où il se soumettait pour la première fois au suffrage des électeurs démocrates et indépendants après avoir choisi de faire l'impasse sur les quatre premières étapes des primaires.