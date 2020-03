Michael Bloomberg annonce son retrait des primaires démocrates et soutient Joe Biden

Le milliardaire Michael Bloomberg vient d'annoncer son retrait de la primaire démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis. Il a aussi décidé d'apporter son soutien à Joe Biden qui a remporté le Super Tuesday.

"Je travaillerai pour en faire le prochain président des Etats-Unis", dit-il dans un communiqué.

L'ex-maire de New York, qui a investi plus de 500 millions de dollars dans sa campagne, notamment en spots publicitaires, a tiré les conséquences de son échec au "Super Tuesday", où il se soumettait pour la première fois au suffrage des électeurs démocrates et indépendants après avoir choisi de faire l'impasse sur les quatre premières étapes des primaires.

"Il y a trois mois, j'ai présenté ma candidature à la présidentielle pour battre Donald Trump. Aujourd'hui, je me retire de la course pour la même raison: battre Donald Trump, car il est devenu clair à mes yeux que continuer aurait rendu plus difficile d'y parvenir", a-t-il déclaré. Il apporte donc aussi son soutien à Joe Biden, qui représente comme lui l'aile modérée du parti démocrate, estimant qu'il était désormais le "meilleur" candidat pour battre le président républicain en novembre. "Je connais Joe depuis très longtemps. Je connais sa décence, son honnêteté, et son engagement dans les causes si importantes pour notre pays", s'est justifié l'ancien maire de New York, âgé de 78 ans.

Entré tardivement en campagne, Mike Bloomberg avait opté pour une stratégie inédite en faisant l'impasse sur les quatre premiers Etats à voter dans la primaire avant la grande journée électorale du "Super Tuesday". L'homme d'affaires new-yorkais, qui compte parmi les dix hommes les plus riches de la planète, avait puisé sans compter dans son immense fortune personnelle pour financer spots publicitaires et équipes de campagne fournies sur le terrain. Ces investissements avaient semblé payer au départ, le poussant jusqu'à la troisième place des sondages nationaux, mais il était sorti affaibli de deux mauvaises performances lors de débats télévisés en février.

Raillé par Donald Trump, un autre milliardaire, et cible d'attaques répétées de la part de ses rivaux démocrates, Mike Bloomberg a enregistré mardi des résultats très décevants lors du "Super Tuesday", ne finissant en tête dans aucun des 14 Etats en jeu.