Mexique: une caravane de la paix pour connaître la vérité

Ils ont marché quatre jours pour la vérité, la justice et la paix. Partis vendredi pour attirer l'attention sur les cas de personnes tuées et disparues au Mexique, ses hommes et ses femmes qui n'attirent jamais l'attention des médias ou même une enquête appropriée de la police se sont fait entendre.

Parmi les manifestants figuraient des membres de la communauté mormone de LeBaron, dont les proches ont été pris en embuscade par des hommes armés en novembre alors qu'ils se déplaçaient sur une route de montagne accidentée.

Trois femmes et six de leurs enfants - tous ayant la double nationalité mexicaine et américaine - ont été tués.

"Ils ont tué ma fille et mes quatre petits-enfants", a expliqué Adrian LeBaron. " es 17 personnes abattues à Sonora sont un symbole et je suis peut-être le visage de ce symbole et cela me ferait honte de ne pas donner de visage, appelez cela comme vous voulez. Cela me ferait honte de ne pas donner un visage à une tragédie comme celle-là."

Des critiques l'ont accusé de chercher la publicité. Il a déclaré que garder le silence serait une insulte à ses proches et serait contre-productif dans la lutte que mène le pays contre la violence.

L’homme a encouragé les manifestants à retirer une chaussure en l'honneur d’une jeune Mackenzie, neuf ans, une survivante.