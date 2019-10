Mexique : un squelette joyeux pour célébrer les morts

Samedi se déroulait à Mexico le défilé des Catrinas, un événement majeur dans le programme des festivités du Jour des morts, qui sera célébré samedi prochain. La Catrina est un squelette élégant et joyeux, un personnage satirique créé par un dessinateur de presse mexicain au 19e siècle, devenu une icône de la culture populaire. Ce défilé, qui en est seulement à sa sixième édition, est devenu une grande fête à laquelle assistent des familles et des jeunes habillés de pied en cap en cadavres joyeux…

Sur un air de mariachi, les squelettes se promènent en liberté et dansent dans les rues de Mexico. Une semaine avant le Jour des morts, le défilé des Catrinas est une procession extravagante, où les participants se confondent avec le public : ceux qui défilent et ceux qui les observent arborent leurs plus belles têtes de mort.

Au Mexique nous nous souvenons de nos défunts avec allégresse

Pour Elizabeth, venue déguisée avec toute sa famille, cette célébration est intrinsèquement mexicaine : "Au Mexique nous nous souvenons de nos défunts avec allégresse. C’est une révolution des sentiments. Nos proches morts sont présents dans nos vies. Beaucoup disent que nous rions de la mort, mais je dirais plutôt que nous la célébrons. C’est un autre regard sur la vie. "

Visages livides mais souriants, têtes de morts couronnées de fleurs, robes flamboyantes et costumes de dandys : les participants au défilé jouent sur le contraste entre la mort et l’euphorie, les ténèbres et les excès polychromes. Et chacun y va de sa théorie sur la relation des Mexicains avec le trépas.

D’après Gonzalo, un squelette élégant coiffé d’un haut-de-forme, les Mexicains rient de la mort parce qu’ils n’en ont pas peur. D’autres, à l’inverse, pensent que ces célébrations sont liées à un respect absolu et à une exaltation constante de la mort dans la culture mexicaine.

Mais quoi qu’il en soit, c’est une fête.