Mexique: un avion de ligne s'écrase après le décollage, des blessés mais pas de morts

Un avion de la compagnie Aeromexico avec 103 personnes à bord s'est écrasé directement après avoir décollé dans le nord du Mexique, mardi. Il n'y a pas eu de morts, a indiqué le gouverneur de la province de Durango, Jose Aispuro.

"Aeromexico a eu connaissance d'un accident à Durango et nous sommes en train de vérifier l'information et d'obtenir des détails", a écrit la compagnie aérienne mexicaine sur Twitter peu après l'incident. Il s'agit du vol AM 2431 qui se rendait de l'aéroport Guadalupe Victoria de Durango vers Mexico City, a-t-elle ajouté.

L'avion, de type Embraer 190, s'est écrasé vers 16h heure locale (21h GMT). Il transportait 103 passagers, selon le ministre mexicain du Transport Gerardo Ruiz Esparza. "98 d'entre eux sont soignés dans différents hôpitaux de la région", a-t-il indiqué sur le site de microblogging. Un précédent tweet avait évoqué 97 passagers et quatre membres d'équipage.

Aeromexico a également confirmé que 103 personnes étaient à bord de l'appareil. "Dans l'avion se trouvaient 88 adultes, neuf mineurs, deux bébés et quatre membres de l'équipage", a-t-elle relevé.

"Il pleuvait, il y avait une tempête, je pense qu'ils ont tenté d'annuler le décollage, mais n'y sont pas parvenus", a indiqué le gouverneur Aispuro à la chaîne Televisa. L'appareil s'est écrasé juste derrière la piste de décollage, a pris feu et a été "sérieusement endommagé".

Certains passagers ont ressenti un "mouvement étrange" lorsque l'avion a décollé, selon M. Aispuro.

Les images de télévision montraient une bande de fumée noire s'érigeant du site de l'accident, qui a été bouclé par la police. L'incendie a été maîtrisé depuis.

Milenio TV a diffusé des images de secouristes venant en aide à des passagers. Certains ont quitté l'appareil sans aide.

L'aéroport de Durango a entre-temps rouvert ses portes.