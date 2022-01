Mexique : positif, le président Andrés Manuel Lopez Obrador entrevoit la "sortie" de la pandémie

Le président du Mexique, Andrés Manuel Lopez Obrador, testé positif lundi soir, a déclaré jeudi qu’il entrevoyait la "sortie du Covid" pour lui-même et pour son pays qui a enregistré la veille un record de plus de 44.000 nouveaux cas en 24 heures.

"Je suis en train de sortir du Covid", a déclaré dans une vidéo le chef de l’Etat de 68 ans, testé positif il y a trois jours pour la deuxième fois en un an après avoir reçu une troisième dose de rappel en décembre.

"C’est très encourageant de vérifier dans sa propre chair que ce variant ne présente pas la même létalité ni la même dangerosité que le variant antérieur, Delta", a-t-il ajouté, souriant et visiblement en pleine forme, au sujet d’Omicron.

"Je n’ai jamais eu de la fièvre, ni des maux de tête, ni un manque d’oxygène", a détaillé M. Lopez Obrador, qui a juste mentionné un enrouement et des brûlures à la gorge, soignés au paracétamol.

"Cela me fait très plaisir car cela signifie que cette pandémie prend la direction de la sortie. C’est toujours une pandémie mais je crois qu’avec ce nouveau variant, il n’y a pas beaucoup de risques", a-t-il repris.,"Il y a des hospitalisations, mais elles n’augmentent pas beaucoup et, le plus important, nous n’allons pas avoir plus de décès."

"Après cette période de contamination, qui c’est vrai est en expansion, nous allons tous à revenir à la normalité", a-t-il conclu.