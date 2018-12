Mexique: nouvelle explosion du volcan Popocatepelt

Le Popocatepelt crache de nouveau un épais nuage de cendres et de fumées. Situé à 70 km au sud-est de Mexico city, la capitale du Mexique, le volcan est entré en éruption ce samedi. Un spectacle toujours impressionnant avec ses matériaux incandescents brillants sortant du cratère et descendant à flanc de montagne. L'éruption a commencé à 18h57 samedi (dimanche 01h57, heure belge) et la colonne de cendres et de fumée monte à 2 km de haut.

Aussi rapide que violente, une seconde éruption était enregistrée ce dimanche. La colonne de fumée atteignant alors une hauteur de 2,5 km.

Sur Twitter, la sécurité civile mexicaine, invitait les habitants à être prudents : "Pour votre sécurité respectez le rayon de restriction de 12 km autour du lieu".

L'organisme en charge de la protection des riverains multiplie les messages de prévention. Plusieurs heures après l'explosion, la zone reste en alerte jaune de phase 2. Cela signifie que des chutes potentiellement dangereuses de fragments incandescents, de pierre volcanique ou encore de boue sont attendues.

Le Popocatepelt est la deuxième plus haute montagne du Mexique. Il est en activité depuis plus de 10 ans et entre fréquemment en éruption, crachant alors d'impressionnantes volutes de fumée. Son dernier réveil remonte à la semaine dernière, le 9 décembre.