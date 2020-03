Mexique: les femmes se lèvent pour dénoncer une nouvelle vague de féminicides

Les Mexicaines n’en peuvent plus et le font savoir. Après plusieurs meurtres de femmes aux États-Unis mexicains, certaines d’entre elles ont décidé de lever la voix et de porter un message fort auprès des autorités. Des manifestations, presque quotidiennes, se multiplient pour exiger que soit mis fin au climat d’impunité entourant les féminicides.

Un appel à la grève nationale est même lancé pour ce 9 mars. Les citoyennes mexicaines vont effectivement "disparaître" des bureaux, magasins, transports, rues, restaurants et écoles pour demander un plus grand soutien afin que leurs droits soient respectés.

Ces manifestantes entendent mettre la pression sur le gouvernement et le président Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) qui est accusé d’apathie devant la multiplication des cas de féminicides et les failles des institutions policière et judiciaire. L’indignation est aussi palpable sur les réseaux sociaux avec les mots-clés #Justiciaparatodas (Justice pour toutes) et #Niunamenos (Pas une de plus).

Portant des vêtements noirs et certaines le visage couvert, les protestataires exigent du président mexicain la levée de l’impunité dont bénéficient les criminels et la fin de la violence sexiste. Les femmes mobilisées mettent en cause une culture de la violence machiste et exigent des politiques publiques de protection et de prévention.