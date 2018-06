Mexique: la tempête tropicale Bud menace la Basse-Californie

Les autorités mexicaines ont déclenché jeudi l'"alerte rouge" dans la station balnéaire de Los Cabos, en Basse-Californie du sud (nord-ouest), à l'approche de la tempête tropicale Bud.

Les autorités vont évacuer 9000 personnes dans des zones exposées au risque d'inondation notamment, a indiqué le responsable des services d'urgence de cet Etat, Carlos Alfredo Godinez. "Nous sommes en train d'évacuer des familles, au besoin par la force", a confirmé un responsable local. Les deux aéroports ont été fermés, dont l'aéroport international qui accueille quotidiennement une centaine de vols.

Plus de 20.000 touristes se trouvent actuellement dans cette station très appréciée des touristes américains et canadiens, selon le responsable du tourisme de cet Etat, Luis Araiza. Les écoles ont été fermées à Los Cabos et à La Paz, la capitale de l'Etat. La tempête tropicale Bud se déplace à la vitesse de 11 km/h et s'apprêtait à toucher dans les prochaines heures la péninsule avec des vents à 75 km/h, a indiqué le Centre américain des ouragans (NHC) à minuit GMT. Bud, qui était classé mardi ouragan de catégorie 4, a perdu de sa force en progressant vers les côtes mexicaines.