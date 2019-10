Mexique: confirmation officielle que le fils d'El "Chapo" est libre

Il a précisé que celles-ci n'avaient "pas reçu à temps le mandat de perquisition" et ont "reçu l'ordre de se replier hors de l'immeuble" où se trouvait Ovidio Guzman.

"Nos hommes sur place ont agi de manière précipitée, n'ont pas attendu l'ordre de perquisitionner et ont commencé a essuyé des coups de feu", a précisé M. Sandoval.

Les membres du cabinet de sécurité se sont réunis jeudi dans la soirée à la suite de ces violences, a indiqué le bureau du président mexicain Andrès Manuel Lopez Obrador, sans plus de détails.

Dans un communiqué, le gouverneur de l'Etat de Sinaloa, considéré comme l'un des plus violents au Mexique, a appelé la population à "ne pas sortir dans les rues et à se conformer aux instructions officielles en fonction de la tournure des évènements en cours".

Selon le correspondant de l'AFP, plusieurs rues du secteur ont été partiellement bouclées par les civils en armes portant des capuches pour masquer leurs visages, donnant à la ville des allures de champ de bataille. Plusieurs habitants de la ville ont été contraints de fuir en abandonnant leurs voitures dans les rues.

Plusieurs médias mexicains, dont les chaînes Milenio TV et Televisa avaient indiqué que l'un des fils de Joaquin "El Chapo" Guzman, Ovidio Guzman Lopez, aurait été arrêté voire tué par les forces de sécurité, déclenchant la riposte de civils armés.

Milenio TV et Televisa, parmi les plus importantes télévisions au Mexique, passent en boucle des images de forces de sécurité prises sous le feu de mitrailleuses lourdes actionnées par des civils, ainsi que des voitures et des camions en flammes.