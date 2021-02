Meurtre de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia en 2017: un accusé plaide coupable

L'un des trois hommes accusés du meurtre, en octobre 2017, de la journaliste maltaise anticorruption Daphne Caruana Galizia, a plaidé mardi coupable pour la première fois depuis le début des audiences préliminaires.

"Vincent Muscat, que plaidez-vous à l'égard des accusations?" a demandé le greffier du tribunal de La Valette. "Coupable", a répondu l'accusé.

Le 16 octobre 2017, la journaliste blogueuse Daphne Caruana Galizia, qui enquêtait sur la corruption au plus haut niveau à Malte, est tuée par une bombe placée dans sa voiture.

Trois hommes au casier judiciaire déjà chargé - les frères Alfred et George Degiorgio ainsi que Vincent Muscat - sont inculpés le lendemain, soupçonnés de participation à une organisation criminelle et d'avoir fabriqué la bombe. Ils plaidaient non coupables depuis lors, jusqu'au retournement de situation de mardi lorsque Vincent Muscat à décidé de plaider coupable.

"Ce sont de graves accusations, meurtre, conspiration, il risque la réclusion à perpétuité", a lancé la juge Edwina Grima à Marc Sant, l'avocat de Vincent Muscat, mais ce dernier a répété qu'il plaidait coupable.

Vincent Muscat et les frères Degiorgio sont soupçonnés d'avoir fabriqué, posé et fait exploser la bombe qui a tué Daphne Caruana Galizia.

Un quatrième homme lié à cette affaire, Yorgen Fenech, un homme d'affaires propriétaire de la société 17 Black, avait été arrêté en 2019 sur son yacht au large de Malte, alors qu'il tentait de fuir.