MeToo en Inde: un ministre rejette des accusations de harcèlement sexuel

Un ministre du gouvernement de Narendra Modi a rejeté dimanche des accusations de harcèlement sexuel publiées par plusieurs femmes, notamment des journalistes, sur les réseaux sociaux, alors que se multiplient les appels à sa démission et les révélations dans le cadre du mouvement #MeToo.

Vétéran du journalisme devenu ministre de second rang du ministère des Affaires étrangères, M.J. Akbar a affirmé dans un communiqué que les accusations de comportement sexuel incorrect portées à son encontre étaient "dénuées de preuves".

"Les allégations de comportement incorrect portées à mon encontre sont fausses et fabriquées. Ces allégations fausses, dénuées de fondement et fantaisistes ont causé des dégâts irréparables à ma réputation", a-t-il ajouté, soulignant que ses avocats allaient examiner les accusations le mettant en cause.

Dans plusieurs témoignages diffusés sur les réseaux sociaux, M.J. Akbar est accusé d'avoir fait des avances sexuelles inappropriées à des jeunes femmes journalistes débutant dans le métier à l'époque où il occupait des postes à responsabilité en tant que journaliste.

La journaliste Ghazala Wahab, dans un long post diffusé dans le cadre du mouvement #MeToo sur le site The Wire au début de la semaine, a accusé M. Akbar de l'avoir "harcelée sexuellement et agressée".

"C'est mon histoire. Mes derniers six mois en tant que journaliste à Asian Age, la publication dont il était le rédacteur en chef, ont été un véritable enfer avec des avances physiques répétées", a-t-elle écrit.

M. Akbar a répliqué dans son communiqué que le témoignage de Mme Wahab était une tentative pour porter atteinte à sa réputation.

Le ministre a également remis en cause le témoignage de la journaliste Priya Ramani, qui a été la première femme à s'exprimer publiquement contre lui.

Avant d'entrer en politique, il avait occupé des postes à responsabilités dans des publications prestigieuses comme The Telegraph, Asian Age et The Sunday Guardian. Cette semaine, un nouveau témoignage d'une femme affirmant avoir été sexuellement harcelée par M. Akbar à l'époque où elle était une jeune stagiaire, a été diffusé sur le site HuffPost India.

Les révélations dans le cadre du mouvement #MeToo, mettant en cause des cinéastes, acteurs connus de Bollywood et des journalistes, font la une des medias en Inde.