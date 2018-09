Merkel et sa coalition critiquées après une promotion-sanction du chef du renseignement

La chancelière allemande Angela Merkel et sa coalition sont critiquées de toutes parts mercredi pour leur compromis sur le chef du renseignement intérieur, démis de ses fonctions la veille pour ses liens avec l'extrême droite, mais promu secrétaire d'État.

Avec cette promotion-sanction de Hans-Georg Maassen, la chancelière et ses alliés, la CSU bavaroise et les sociaux-démocrates du SPD, espéraient clore un feuilleton qui a paralysé pendant plus d'une semaine l'action du gouvernement.

Le SPD réclamait la tête de M. Maassen, accusé de sympathies avec l'extrême droite et d'avoir remis en cause l'existence de "chasses" aux étrangers dans les rues de Chemnitz (Saxe) fin août.

La nomination de M. Maassen comme secrétaire d'État à la Sécurité auprès du ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, lui-même en désaccord avec la politique migratoire de la chancelière, ne passe pas auprès des éditorialistes allemands, ni dans la classe politique.

M. Seehofer, qui a loué la "compétence et son intégrité" de son nouvel adjoint, a précisé mercredi que M. Maassen prenait la place d'un secrétaire d'État issu du SPD, mis d'office à la retraite.

Ralf Stegner, vice-président du SPD, a ainsi qualifié de "désastre" ce compromis, qui a pourtant reçu l'aval de la patronne des sociaux-démocrates, Andrea Nahles. "Mon seuil de tolérance est atteint", a tweeté le chef des Jeunes du SPD, Kevin Kühnert, opposé à la participation de son parti à la grande coalition qui dirige l'Allemagne depuis mars. "Je pense que c'est embarrassant", a renchéri Michael Müller, maire SPD de Berlin.

La nouvelle affectation de M. Maassen a également suscité les critiques de l'opposition, notamment des Verts. Ceux-ci ont dénoncé "une magouille hallucinante", d'après les mots de l'une de ses responsables, Katrin Göring-Eckardt.

Pour le chef du parti libéral FDP, Christian Lindner, cette mutation montre "seulement que la coalition n'a pas de ligne" et qu'"à la fin, il n'y a que des perdants".

Sur le plan politique, cette crise n'a été qu'une nouvelle illustration de l'affaiblissement politique croissant de la chancelière.