"Merci Angela": la Belgique honore la chancelière allemande sur le départ

Après plusieurs autres pays, la Belgique honore ce vendredi la chancelière allemande Angela Merkel qui s’apprête à quitter son poste.

Le roi Philippe l’a reçue au Château de Laeken pour un déjeuner. A cette occasion, il lui a remis le Grand Cordon de l’Ordre de Léopold, la plus haute distinction honorifique en Belgique, "pour votre leadership, votre engagement européen et votre attachement à notre pays", a-t-il dit à la chancelière. "Vos fonctions vous ont souvent amenée à Bruxelles et vous avez noué des relations personnelles fortes en Belgique", a souligné le roi Philippe. La Belgique et l’Allemagne "œuvrent ensemble au projet européen", a-t-il ajouté avant de lui remettre la décoration.

" Wir Schaffen das "

La Belgique tient ainsi à souligner le parcours exceptionnel de la Chancelière. Depuis 16 ans, elle a joué un rôle majeur en Europe et a contribué à résoudre de nombreuses crises. En 2015, Angela Merkel avait été la seule dirigeante européenne avait pris la décision d’ouvrir ses frontières, alors qu’une foule de réfugiés, entre autres syriens, cherchaient un refuge. Elle avait lancé ce slogan qui a marqué : "Wir Schaffen das" : "Nous y arriverons".