Même les vins de Bordeaux se mettent au bio

Selon la Direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt, depuis 2013, les produits dangereux vendus en Gironde auraient baissé de moitié. Mieux, 7% des vignes bordelaises seraient aujourd'hui cultivées en bio. Un chiffre qui reste certes, en dessous de la moyenne nationale (9%). A titre de comparaison, c’est bien moins que l’Alsace (15,35%) ou la vallée du Rhône (14,90%). Mais preuve que les mentalités changent dans le Bordelais, le taux de conversion en Bio est le plus élevé de France. Cela mérite qu'on y mette son nez, non ?

Ces plantes sont utilisées pour faire des tisanes ou des décoctions, destinées ensuite à être pulvérisées sur les vignes, selon les préceptes de la biodynamie. Une méthode qui se base sur le respect des cycles de la nature. Un agenda donne même des recommandations à chaque étape de la production, en fonction de la position des astres. "Aujourd’hui, on est en jour lumière. On va donc privilégier cette pulvérisation-là plutôt qu’une autre." Mais Jean-Michel Comme insiste : "Ces produits sont préventifs. On ne les utilise jamais pour traiter une maladie. On utilise toujours ces produits ‘pour’, jamais ‘contre’. Si la maladie s’installe, c’est qu’on s’est trompé. La maladie est la réponse à un problème, pas la cause d’un problème…"

Mis à part le cuivre et le soufre, plus aucun intrant chimique n’a droit de séjour dans sa production. "Tout au long de l’année, on utilise des plantes qui poussent dans la région, comme l’Achillée millefeuilles, la prêle, l’ortie ou encore l’osier", énumère Jean-Michel Comme. "On utilise très peu de souffre. En si petite quantité, qu’on a besoin du concourt des plantes pour être efficace sur les vignes".

Depuis cinq ans, les vignes et les chais de Bordeaux semblent connaitre quelques changements d'habitudes...De grands châteaux comme l’Angélus, Palmer, Climens ou encore La Tour se convertissent à l’agriculture biologique. Et il y en a un qui fait figure de pionnier. C’est le Château Pontet-Canet, cinquième grand cru classé du Médoc. Un vignoble historique de 81 hectares, aujourd’hui certifié Bio.

Et ensuite, pendant 16 mois, la même cuvée est élevée dans des barriques et aussi dans des cuves en béton, pour atténuer les notes boisées, si caractéristiques des vins de Bordeaux. "Le goût boisé est suffisamment léger pour ne pas changer la personnalité du vin. On pense que la mariée est très belle et qu’elle n’a pas besoin d’avoir beaucoup de maquillage pour mettre en valeur sa beauté. Le bois est un plus qui permet de rassurer intellectuellement. Mais aujourd’hui, on ne se pose pas la question de savoir s’il faut supprimer ou non les notes boisées. Peut-être qu’à l’avenir, les choses évolueront…"

Malheureusement, l'une de ces cuvées a tellement de personnalité au goût, qu’elle risque de perdre l’appellation ‘Haut-Médoc’. "Il se pourrait qu’on ne puisse pas garder l’appellation sur notre vin", déplore Laurence. "Chaque année, il est soumis à un comité de dégustation qui prend la décision de l’accepter ou pas… Et là, on espère qu’il gardera l’appellation".

Mais le résultat est encourageant. A elles-seules, Pascale et Laurence réussissent à produire 12 000 bouteilles par an, pour 5 cuvées.

Les deux vigneronnes travaillent seules, toute l’année, sauf pendant les vendanges. Et avec le climat océanique du bordelais, elles doivent faire face aux pluies, très fréquentes. "Oui c’est difficile", avoue Laurence. "Parce que nos sols sont souvent mouillés. Nos produits sont lessivés très rapidement… Donc il faut être vigilant, intervenir le week-end et la semaine". Pour traiter le mildiou, un champignon qui attaque les feuilles des vignes, Laurence et Pascale utilisent du cuivre. "On l’associe à des plantes pour diminuer les doses de cuivre de moitié".

IL y a dix ans, elles ont repris en fermage 2 hectares de vignes, dans le Médoc. Elles aussi, elles utilisent les principes de la biodynamie. "Tôt le matin, on asperge de la silice sur la vigne", explique Pascale Choime. "C’est de la silice finement broyée. Cela parait étrange, mais elle agit comme une impulsion de lumière. La vigne s’érige complètement vers le ciel et les feuilles se mettent à l’horizontale. Résultat, il y a une meilleure photosynthèse".

Pour Pascale Choime et Laurence Alias, vigneronnes aux Closeries des Moussis, c'est plus compliqué de travailler avec une certification bio. Car leurs moyens sont bien plus modestes qu'à Pontet-Canet.

Pourquoi le Bio peine-t-il à s'imposer dans le Bordelais ?

Pas si facile donc, de faire du vin avec les certifications bio ou biodynamie dans le Bordelais. Nombreux sont les vignerons qui n’osent pas se lancer dans l'aventure. A cause du climat océanique. L’humidité favorise la prolifération de champignons sur les vignes, comme le Botrytis et le mildiou. Ces conditions climatiques réclament plus de travail, plus de technique et plus de main d’œuvre...

Et aussi, parce que les négociants restent attachés aux produits traditionnels, aux goûts formatés, plus faciles à exporter, notamment en Chine et aux États-Unis.

Stéphane Defraine, est un belge venu s'installer en France il y a 30 ans. Propriétaire du château de Fontenille, il cultive sa vigne sur une surface de 56 hectares et produit chaque année, 300 000 bouteilles.

Lui, il a plutôt opté pour la certification Iso 14001. L’objectif est de réduire l’impact environnemental de l’entreprise. "Moi, j’admire ce que font les agriculteurs bio, mais je suis incapable de le faire. Parce que ce n’est pas ma mentalité, ce n’est pas ma démarche. Je suis un producteur. J’aime produire des bons raisins, dans le respect de l’environnement."

Stephane Defraine pratique ce que l’on appelle une ‘agriculture raisonnée’. Les intrants chimiques qu’il utilise ont une action plus ciblée sur la vigne et ils sont souvent associés à des produits naturels. "Ce sont des produits chimiques, oui. Ce n’est pas un gros mot ‘chimique’. Il est vrai qu’il y a eu une dérive à une époque et tout le monde le regrette… Mais aujourd’hui, on a des produits qui sont de plus en plus doux et plus respectueux de l’environnement. L’avenir est tourné vers ça… ".