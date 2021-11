Méditerranée : environ 800 migrants recueillis à bord du Sea-Eye 4

Environ 800 migrants secourus en Méditerranée se trouvent actuellement à bord du navire humanitaire Sea-Eye 4, qui a mis le cap sur l’île italienne de Lampedusa, a indiqué jeudi l’ONG allemande Sea-Eye.

Le Sea-Eye 4, aidé par le navire Rise Above de l’organisation Lifeline, a dans un premier temps porté assistance mercredi à 397 personnes en détresse en Méditerranée lors de six opérations distinctes, selon un communiqué de Sea-Eye.

Un deuxième sauvetage a ensuite dû être mené auprès d’une embarcation en bois sur laquelle se trouvaient 400 personnes. Victime d’une voie d’eau, celle-ci menaçait de sombrer, ajoute l’organisation allemande.

Plusieurs personnes sans gilets de sauvetage se trouvaient déjà à l’eau à l’arrivée des bateaux des ONG, précise Sea-Eye.

Les secours maltais, pourtant situés dans la zone, n’ont "répondu à aucun des appels à l’aide", obligeant les deux navires des ONG à porter secours aux migrants, selon un communiqué de Sea-Eye.

"Il y a maintenant plus de 800 personnes à bord du Sea-Eye 4, qui a depuis mis le cap sur Lampedusa", précise l’ONG allemande. "L’île italienne n’est distante que de quelques heures du lieu de l’accident et constitue donc le port le plus rapide à atteindre" par le navire, mis à l’eau au printemps et qui compte 24 membres d’équipage.

"Une situation sans précédent et très stressante se présente à présent. Le navire de sauvetage dépend de l’attribution rapide d’un port de sécurité", prévient Sea-Eye.