Mediapart dévoile une photo d'Alexandre Benalla exhibant un pistolet en 2017

Alexandre Benalla, à l'origine de la plus grave crise politique essuyée par Emmanuel Macron depuis son élection, a été entendu ce mercredi 19 septembre par les sénateurs français qui attendaient des réponses sur le rôle qu'a pu avoir cet ex-collaborateur dans la protection du président.

L'homme a été coopérant, déroutant, posé, calme, il a répondu à toutes les questions posées par les sénateurs pendant près de deux heures trente. Il avait entre autre déclaré "J'ai fait une demande à titre personnel d'autorisation de port d'arme pour des motifs de sécurité et de défense personnelles (...) on est exposé quand on exerce des fonctions à l'Elysée ; Il y avait des menaces dans le détail desquelles je ne rentrerai pas."

Ce lundi 24 septembre, Alexandre Benalla aurait juré par SMS à Mediapart n'avoir "jamais porté à la ceinture une arme à feu à l'extérieur du QG de campagne et ne jamais s'être fait prendre en photo avec une quelconque arme pendant la campagne", avant d'annuler sans explication un rendez-vous avec des journalistes du site français d'investigation qui souhaitaient obtenir sa réaction de vive-voix.

Le site d'investigation a alors diffusé une photo de Benalla une arme à la main qui daterait de 28 avril 2017, alors "directeur de la sûreté et de la sécurité" d'En Marche le parti d'Emmanuel Macron. Mais problème pour l'intéressé, il n'a à ce moment-là pas le droit de prendre ce pistolet en dehors de celui-ci, car il ne bénéficie pas encore d'un permis officiel de port d'arme.