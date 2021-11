Maxi-procès visant la mafia en Italie : 70 condamnations prononcées

La justice italienne a porté un coup dur samedi à la 'Ndrangheta, le groupe mafieux le plus puissant d'Italie, en condamnant 70 de ses membres et autres personnes ayant des liens avec elle, dans le cadre du plus grand procès de la mafia depuis la fin des années 1980.

Contrôle du flux de cocaïne

Le juge Claudio Paris a lu les verdicts rendus à l'encontre de 91 accusés dans l'immense salle d'audience de la ville de Lamezia Terme, en Calabre (sud), où a lieu depuis janvier un "maxi-procès", celui de centaines de membres présumés et collaborateurs du syndicat du crime organisé 'Ndrangheta.

355 accusés doivent encore y être jugés, la procédure étant prévue pour deux ans ou plus.

Environ un tiers de ce groupe a été condamné à des peines de dix ans ou plus et 21 personnes ont été acquittées, a dit M. Gratteri.

La 'Ndrangheta, retranchée dans la région la plus pauvre d'Italie, la Calabre, contrôle la majeure partie du flux de cocaïne qui entre en Europe.