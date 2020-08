Maurice : une partie de l'épave coulée, un nouveau "danger pour la biodiversité"?

La plus longue partie de l'épave brisée en deux du MV Wakashio échoué à Maurice a été coulée à très grande profondeur en pleine mer, ont annoncé lundi les autorités mauriciennes. La plus petite partie de l'épave - la poupe surmontée de la superstructure - reste échouée sur le récif qu'il a heurté.

Flancs éventrés, côtes souillées

Echoué le 25 juillet sur un récif à la Pointe d'Esny, au sud-est de l'île Maurice, le MV Wakashio a laissé échapper des hydrocarbures et causé un désastre écologique. Le navire a laissé échappé entre 800 et 1000 tonnes de fioul de ses flancs éventrés, qui ont souillé les côtes - notamment des espaces protégés abritant des forêts de mangrove et des espèces menacées - et les eaux cristallines qui attirent de nombreux touristes. Il s'est brisé deux semaines plus tard, après une course contre la montre pour pomper le carburant qu'il contenait encore.

Une équipe de scientifiques britanniques est arrivée ces derniers jours à Maurice pour coordonner une étude d'impact afin de connaître les dommages causés et les mesures à prendre pour permettre à l'écosystème de se rétablir. Des experts internationaux du Japon - pays du propriétaire et armateur du navire - et de France (voisine via l'île française de la Réunion) sont également à l'oeuvre pour aider l'archipel.

►►► À lire aussi : Contre la marée noire à Maurice : couper ses cheveux pour capturer les hydrocarbures !