Matraques et gaz lacrymogènes : le Guatemala disperse par la force des migrants en route vers les Etats-Unis

Ils étaient 9000. Hommes, femmes et enfants du Honduras. Fuyant la pauvreté et la violence des gangs et des narcotrafiquants. Partis à pied sur la route de l’exil. Destination : les Etats-Unis. Le chemin est long et périlleux : il faut d’abord traverser le Guatemala, essayer de rejoindre le Mexique et enfin espérer franchir la frontière américaine. Encouragées par l’arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, ces caravanes de migrants ont pourtant très peu de chances d’atteindre leur but.