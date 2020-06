"Masqués mais pas muselés", les soignants français de retour dans la rue

Après trois mois de crise sanitaire, les médecins, aides-soignants et infirmiers de l’Hexagone descendent dans la rue. Un peu partout en France, ils crient leur colère, leur fatigue, leur ras-le-bol. Le gouvernement a fait des promesses, ou sont-elles ?

220 rassemblements étaient prévus dans le cadre de cette journée d’action nationale, organisée à l’appel d’une dizaine de syndicats et collectifs de soignants. Objectif : mettre à profit le soutien engrangé auprès de la population pendant la crise sanitaire afin d’obtenir des avancées pour les salariés des hôpitaux et des Ehpad, salués comme des "héros en blouse blanche" par le chef de l’État au début de l’épidémie.

5 images © AFP

"On ne veut pas de médaille ou de petite prime à la sauvette, on veut un salaire à la hauteur de ce que nos métiers apportent à la société", explique Clara Grémont, aide-soignante près de Montpellier.

"On a eu de belles promesses de Monsieur Macron nous disant qu’on allait avoir une revalorisation des salaires " ajoute Sandrine, infirmière à l’hôpital Montperrin de Marseille. " On allait prendre en compte la pénibilité du travail, on allait prendre en compte tout le travail qu’on avait fourni dans cette crise Covid, qui n’a pu être réalisée dans les hôpitaux, que par la participation des soignants, et là, encore une fois, on est exclu. Donc aujourd’hui, on est en colère. " Cédrine, infirmière libérale ne peut qu’abonder dans le même sens. "Ça fait des années que je vois la santé, la prise en charge de mes patients se détruire que ce soit à l’hôpital ou dans le privé, ou même à mon compte, et ça devient insupportable pour nous de gérer notre métier comme ça. "

5 images © AFP

Après avoir applaudi…

Dans la foule, il n’y a pas que des soignants. Jacques est retraité. Interrogé par l’AFP, il explique qu’après avoir "applaudi pendant des soirs et des soirs à 20h00 pour soutenir les soignants", il est venu "le faire en direct parce qu’il a été effrayé par l’état de l’hôpital public mis en évidence par la crise du Covid".

A Marseille, comme à Paris, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées en fin de matinée près de la gare Saint-Charles, en musique et en fanfare, infirmières en tête.

Parmi elles, Aurore Le Huerou, salariée d’un hôpital privé. "On n’a pas eu de primes ni rien alors qu’on a donné comme les autres, on est épuisés, on manque de tout et nos salaires n’évoluent pas".

Pour le secrétaire général de la CFDT, S’il faut davantage de moyens pour l’hôpital public. " Il faut également se préoccuper des agents de la santé du privé, qui ont aussi été au front pendant cette période", a-t-il souligné sur RFI.

Son homologue de Force ouvrière, Yves Veyrier, a réclamé sur Public Sénat une hausse de salaire de "300 euros pour l’ensemble des personnels", tandis que le numéro un de la CGT, Philippe Martinez, a pointé "le problème du manque de personnels, le problème de la reconnaissance des diplômes et des qualifications, les fermetures de lits".





5 images © AFP

Réponses concrètes

Cette journée, point d’orgue d’une série d’actions menées ces dernières semaines à l’hôpital, intervient en plein milieu du "Ségur de la santé", lancé le 25 mai par Édouard Philippe.

Cette concertation est destinée à refonder le système de santé français, il doit aboutir d’ici début juillet à des propositions concrètes. Mais aucun chiffre n’a à ce stade été mis sur la table, notamment pour les hausses de salaires.

Une source d’exaspération pour les syndicats. "Les organisations syndicales ne peuvent pas travailler dans l’improvisation constante et en l’absence de moyens alloués", ont déploré une dizaine d’organisations médicales, dont la Fédération des médecins de France (FMF).



Interrogé lundi sur LCI, le ministre de la Santé Olivier Véran s’est voulu rassurant. "On travaille, on avance", a-t-il déclaré, en indiquant que "plus de cent consultations au niveau national" avaient été effectuées depuis le début du "Ségur".

Hasard du calendrier ou pas, le gouvernement a publié ce week-end des décrets entérinant le versement d’une prime exceptionnelle de 1000 à 1500 euros pour les salariés des Ehpad, et une majoration de 50% des heures supplémentaires effectuées à l’hôpital, qui seront payées avant septembre.