Masque FFP2 obligatoire? L'Allemagne en route vers de nouvelles restrictions face aux progrès du COVID19

Relativement épargnée pendant la première vague de l'épidémie, l'Allemagne fait partie des états les plus affectés au cours de l'hiver 2020-2021. Elle est moins affectée que les autres grands pays européens comme l'Italie, la France ou l'Espagne.

L'Allemagne a déjà adopté un confinement partiel mais la chancelière a indiqué au cours d'une réunion de sa formation politique, la CDU, que l'épidémie ne pourrait être contenue que moyennant des mesures additionnelles plus sévères.

Imposition de l'usage de masques FFP2 en Bavière et en Autriche

Le masque FFP2 produit à Turnhout par la firme Medimundi - © JASPER JACOBS - BELGA

La télévision publique allemande, ARD, a annoncé qu'en Bavière, le gouvernement régional a décidé l'imposition de masques de type FFP2 dans certaines circonstances. Parmi ces dernières, la présence dans les commerces ou les transports publics. Mais la mesure est aussi critiquée. D'un point de vue social d'abord, les masques FFP2, s'ils ne sont disponibles gratuitement installeront de facto une discrimination qui aura pour conséquence d'éloigner les plus pauvres de la vie sociale dans son ensemble. La polémique existe aussi dans la sphère médicale et scientifique. Le masque FFP2, s'il est incorrectement porté, n'offre pas de protection particulière par rapport aux autres types de masques. De plus, soulignent certains médecins spécialistes dans l'hygiène hospitalière, ils peuvent procurer une faux sentiment de protection qui pourrait, à son tour, diminuer la vigilance des porteurs de FFP2. Le magazine pharmaceutique Pharmazeutische Zeitung souligne le fait que la commande par l'état régional de Bavière de 2,5 millions de masques FFP2 permet d'équiper quelques 500.000 personnes sur les quelques 13 millions d'habitants que compte la Bavière.