Martin Fayulu à Bruxelles: "Nous allons continuer à réclamer la vérité des urnes, à réclamer le vrai changement"

En arrivant, couvert par les chants et les cris de joie de ses compatriotes, Martin Fayulu affirme n’éprouver ni colère, ni amertume. « L’histoire de notre pays est en train de s’écrire », a-t-il déclaré. « Les congolais ont voté. La diaspora les a soutenus et nous allons continuer à réclamer la vérité des urnes afin de construire un Congo digne et prospère ».

Je ne peux pas être et président élu et député

Interrogé sur son avenir, Martin Fayulu a annoncé qu’il ne siégerait pas comme député. « J’ai été élu président de la République, je ne peux pas me rabattre comme député. Jamais ! », a-t-il déclaré en réponse à une question sur son avenir politique pour les cinq prochaines années. « Je suis le président élu et je me considère en tant que tel. Je ne peux pas être et président élu et député », a-t-il insisté, pour expliquer qu’il renonçait à son mandat parlementaire, renouvelé lors des législatives du 30 décembre.

L’un de ses principaux soutiens l’a confirmé, « Martin Fayulu a écrit au bureau de l’Assemblée nationale qu’il ne siégera pas comme député de la ville de Kinshasa au sein de cette Assemblée ».

On l’aura compris, le combat de Martin Fayulu est de réclamer « la vérité des urnes ». « Je continue à réclamer la victoire du peuple congolais », a-t-il insisté. « C’est le peuple qui a voté et c’est le peuple qui veut le changement. Nous ne voulons pas de continuité, nous voulons le vrai changement ».

Martin Fayulu donnera cet après-midi une conférence à Bruxelles sur le thème « Fraude électorale, vérité des urnes ». Cette conférence se déroulera à la VUB (Vrij Universiteit van Brussel) de 13h00 à 18h00.