Maroc: un instituteur placé en détention pour des propos haineux à l'égard de bénévoles belges en short

Des jeunes bénévoles belges travaillant en short sur un chantier dans le sud du Maroc ont provoqué des réactions virulentes sur les réseaux sociaux. Un instituteur, âgé de 26 ans, originaire de la région de Ksar El Kbir, dans le nord du Maroc, a été arrêté après avoir appelé à les décapiter, tandis qu'un député dénonçait leur tenue "légère".

L'instituteur âgé de 26 ans est poursuivi pour incitation au terrorisme, après "avoir publié sur Facebook un message haineux" contre ce groupe composé majoritairement de jeunes filles travaillant en plein air dans un village près de Taroudant, a annoncé la Sûreté marocaine (DGSN). Les jeunes filles travaillaient bénévolement pour Tiwizi, une association promouvant la sauvegarde de l'environnement, l'action humanitaire, et la défense des droits de l'homme, des femmes et des enfants. L'initiative de ces bénévoles belges de se rendre au Maroc pour aider la population locale a été largement salué par les habitants du village, et la presse marocaine. Ils ont salué la force de leur engagement.

Un ordinateur portable ainsi qu’un téléphone mobile que le suspect aurait utilisé pour publier “le post relatif au terrorisme et à l’extrémisme” ont été saisis pendant l’opération.

Le suspect a été placé en garde à vue et mis à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet spécialisé dans les affaires de terrorisme, en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et l’ensemble de ses mobiles et circonstances, conclut le communiqué.

Publié après la diffusion d'un reportage vidéo montrant ces bénévoles, le message de cet instituteur appelait à la décapitation de ces jeunes femmes, en écho de l'assassinat de deux touristes scandinaves perpétré en 2018 par des Marocains radicalisés au nom du groupe Etat islamique, selon des médias locaux.

Depuis quand les Européens font ils des travaux en tenue de baignade?

"Depuis quand les Européens font ils des travaux en tenue de baignade?" s'est pour sa part indigné Ali El Asri, un député du parti islamiste (PJD, à la tête de la coalition gouvernementale) sur sa page Facebook, suscitant des réactions indignées qu'il a qualifiées de "terrorisme laïc".

Les bénévoles intervenaient en liaison avec une association locale, comme l'expliquent des participants dans ce reportage. "Les gens sont très gentils et très amicaux, j'adore le Maroc !", déclarait notamment Luna, une des jeunes interrogées dans cette vidéo.

La plupart des commentaires sur la vidéo saluent toutefois le "dévouement" des ces bénévoles qui "sont venus faire le boulot à la place des responsables locaux".

Le Maroc qui met volontiers en avant son image de pôle régional de stabilité et sa culture de tolérance arrive régulièrement en haut de tableau dans les classements consacrés aux pays dangereux pour les femmes faisant du tourisme seules.