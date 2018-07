Maroc: #Soisunefemmelibre, une campagne sur le web contre le machisme

En 2000 déjà,des jeunes filles voilées plaisantent avec des jeunes hommes en maillot de bain, le 23 juillet 2000 sur la plage de Tanger. Obligés par les autorités marocaines de quitter leurs campings, les militants d'Al Adl Oualihsane (Justice et bienfaisance) association islamiste " non autorisée " ont investi les plages fréquentées par la masse des Marocains et les touristes. - © ID: 66107756 / FOWNKJ