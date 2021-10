Maroc : plus d'une tonne de cocaïne saisie à destination du port d'Anvers

La police marocaine a saisi lundi 1,35 tonne de cocaïne à Tanger en provenance du Brésil à destination du port d'Anvers entre autres. Il s'agit d'une des plus grosses quantités de poudre blanche saisies au Maroc ces dernières années, selon la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

"Les services de la Sûreté nationale au port de Tanger Med ont mis en échec, lundi, une grande opération de trafic international de drogue et de psychotropes et saisi une tonne et 355 kg de cocaïne", a précisé la DGSN dans un communiqué.

Les services de police ont été alertés par la méthode de scellement suspecte d'un conteneur à bord d'un bateau de croisière battant pavillon d'un "Etat européen", non divulgué, qui était parti du Brésil à destination des ports d'Anvers et de Portbury (sud de l'Angleterre).

A la suite d'une fouille conduite par la brigade cynophile, la drogue a été découverte emballée et dissimulée dans 40 valises noires, ajoute la DGSN.

►►► À lire aussi : Drogues : la Belgique et les Pays-Bas, plaques tournantes de la cocaïne, selon Europol

"Cette opération sécuritaire s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés (...) pour lutter contre les opérations de trafic international de cocaïne et neutraliser les dangers et menaces émanant des réseaux du crime organisé transnational", souligne le communiqué.

Une enquête a été ouverte "en vue d'identifier l'ensemble des personnes liées à ce réseau criminel impliqué dans la tentative de trafic de cargaisons de cocaïne, ainsi que ses ramifications régionales et internationales".

Depuis plusieurs années, la police marocaine multiplie les saisies importantes de cocaïne, les cartels sud-américains se servant du royaume comme d'une plaque tournante vers l'Europe.