Maroc: Omar Radi demande l’aide des Nations-Unies contre sa détention "arbitraire"

Le journaliste marocain Omar Radi actuellement en détention provisoire depuis plus de 311 jours, a saisi hier le groupe de travail des Nations Unies. Cette décision consiste à remettre en cause sa détention qu’il juge arbitraire.

Les deux affaires en cours reprennent donc d’un côté une poursuite pour "viol" et de l’autre "atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat" avec "financement de l’étranger". La plaignante a réitéré avoir été "victime de viol" durant son audition vendredi dernier à huis clos, ajoutant que son dossier n’est en rien "politique" a indiqué son avocat Me Abdelkrim Mlih.

Le journaliste quant à lui parle de "relation librement consentie". Version qui a été corroborée devant le tribunal par un autre journaliste Imad Stitou. Il est officiellement en liberté provisoire, poursuivi pour "complicité de viol" après avoir été l’unique témoin à décharge dans l’affaire.

Connu pour ses positions critiques envers les autorités marocaines Omar Radi est notamment accusé "d’intelligence" avec deux sociétés britanniques du conseil économique : G3 et K2 consulting. Mais il est aussi accusé pour ses liens avec un Belge Arnaud Simons, ayant travaillé à l’ambassade des Pays-Bas à Rabat.

M. Radi réfute ces accusations et affirme être entré en contact avec ces sociétés et M. Simons dans un but professionnel. M. Simons a confirmé cette version et confirme une fois de plus sa "pleine disponibilité à témoigner". La cour a déjà rejeté la demande de la défense de l’auditionner.

Hier le parquet a estimé que ces relations "sentent l’espionnage" d’après un avocat de la défense.