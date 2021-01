Maroc : le meurtrier d'Adnane, 11 ans, écope de la peine de mort

La justice marocaine a condamné mercredi un homme de 24 ans à la peine capitale après l'avoir reconnu coupable du meurtre et du viol d'un garçon de onze ans, une affaire qui avait secoué l'opinion publique marocaine et jusqu'ici en Belgique. "Le tribunal a été convaincu de l'implication du principal accusé dans le crime de meurtre avec préméditation, associé à l'enlèvement, la séquestration et le détournement de mineur", indique l'agence officielle MAP.

Le corps du jeune Adnane a été retrouvé en septembre, cinq jours après sa disparition dans le quartier populaire de Tanger où il vivait. L'enquête a débouché sur l'arrestation d'un ouvrier qui avait envoyé aux parents un message de demande de rançon pour faire croire à un enlèvement.

Les colocataires condamnés pour non-dénonciation

L'homme a été accusé d'avoir emmené le garçon dans l'appartement qu'il louait, de l'avoir agressé sexuellement puis tué avant de l'enterrer à proximité. Ses colocataires ont été condamnés mercredi à quatre mois de prison pour "non-dénonciation de crime", précise la MAP.