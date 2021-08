Maroc : le journaliste Soulaimane Raissouni arrête sa grève de la faim après 122 jours

Soulaimane Raissouni, 49 ans, en détention depuis 2020, a récemment réclamé d’être hospitalisé pour cesser sa grève de la faim, tandis que l’administration pénitentiaire a assuré qu’il "refusait de se rendre à l’hôpital".

Début juillet, le journaliste au ton critique a été condamné à cinq ans de prison pour "agression sexuelle", à la suite d’une plainte d’un militant LGBT. Des faits qu’il conteste, assurant qu’il est poursuivi "à cause de ses opinions". L’éditorialiste refusait de s’alimenter depuis plus de trois mois pour protester contre une "grande injustice", le parquet, lui, affirme qu’il a bénéficié d’un procès "équitable".

"Je n’ai jamais cherché à faire du chantage à qui que ce soit pour me libérer. […] Je ne réclamais qu’un procès équitable qui allait inévitablement m’innocenter", a confié lundi Soulaimane Raissouni à sa défense. Plusieurs ONG nationales et internationales, des personnalités et partis politiques marocains avaient appelé à sa libération, les autorités marocaines, elles, insistent sur l’indépendance de la justice et la conformité des procédures.