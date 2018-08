Maroc: interdiction des sacs plastiques, quel bilan après deux ans?

Le papier trop cher

Marché Badr, quartier Bourgogne, à Casablanca. Posté à côté de sa charrette, Abderrafie marchand ambulant, sert à une cliente un kilo de courgettes, et des carottes dans un sac en plastique. Pour le commerçant âgé de la cinquantaine, il est impossible d’appliquer la loi. "Ils ont interdit quelque chose d’impossible, le plastique, ça ne s’élimine pas, ce sont les clients qui veulent du plastique, moi je ne force personne à les prendre, mais les autres sacs sont trop cher. Moi je prends mes sacs à 30 dirhams le kilo et les sacs en papier sont à 40 dirhams, c’est impossible".

Des habitudes tenaces et l’"effet COP 22"

Du plastique omniprésent dans les marchés marocains malgré l’interdiction, c’est la principale constatation de l’enquête réalisée par l’association environnementale ZeroZbel ("Zéro poubelle" en dialecte marocain) – l’association a lancé l’initiative "Kofa mon Amour" : une campagne de sensibilisation et d’enquête sur l’usage des sacs en plastique et des sacs réutilisables au Maroc. Et les chiffres parlent d’eux – même : 65% des consommateurs marocains utilisent entre 5 et 10 sacs plastique à chaque fois qu’ils font leurs courses. Pour Jamal Kamali, chef de projet à l’association ZeroZbel, l’engouement de la Cop 22 n’a été que de courte durée. Lui qui a sillonné les marchés du Royaume chérifien pour réaliser l’enquête l’assure : " la campagne nationale contre les sacs plastiques au Maroc n’a duré que deux mois, et cela coïncidait avec l’organisation de la Cop 22 ". Aujourd’hui, le retour des sacs plastiques est une fatalité dans les marchés, comme le constate Faïza, mère de famille, venue acheter des poires au marché Badr " Quand on me les propose je les prends, je ne vais pas vous pas vous mentir. C’est vrai qu’on ne les voyait plus, mais ils ont reparus, c’est malheureux " déplore –t-elle.