Maroc: exceptionnel, il a neigé dans la région de Ouarzazate

Fait assez inhabituel, les régions méridionales du Maroc connaissent d'importantes chutes de neige, en particulier dans la région de Ouarzazate.

Les habitants de la région ont été surpris par de la neige abondante qui a recouvert les maisons et les montagnes, coupé les routes et isolé de nombreux villages. Les autorités locales ont mobilisé une équipe spéciale pour enlever la neige et rouvrir les routes.

La neige est également un obstacle pour les agriculteurs qui sont préoccupés par l'alimentation de leur bétail.