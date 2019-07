Maroc: en 20 ans de règne, Mohammed VI n'a pas réussi à réduire les inégalités

Le Maroc célèbre les 20 ans de règne du roi Mohammed VI, qui s’était profilé lors de son accession au trône comme "le roi des pauvres". Aujourd’hui, il reconnaît lui-même l’échec de sa politique de modernisation du pays pour les Marocains les moins favorisés. Lors de son discours anniversaire, il s’est fixé comme nouvel objectif de "réduire les inégalités sociales et les disparités spatiales". Fidèle au système de Monarchie exécutive, le roi conserve la haute main sur la politique et l’économie du pays.

Dans une interview à l’AFP, un conseiller du roi brosse un portrait sans fard de cet échec : "Les bienfaits du développement réalisé pendant ces 20 années n’ont pas bénéficié à tout le monde", constate Omar Azziman. "Nous avons un mécontentement, nous n’arrivons pas à trouver des emplois pour nos jeunes, nous avons des régions trop déshéritées… Les Marocains peuvent être fiers du parcours accompli mais on n’est pas insensible aux imperfections, aux carences et aux dysfonctionnements. Pour continuer à avancer, nous avons besoin de cohésion sociale, c’est crucial".

Un monde politique domestiqué

C’est que les 20 années du règne de Mohammed VI ont été marquées par des crises et des tensions sociales. En 2003 à Casablanca et en 2011 à Marrakech, des attentats islamistes font de nombreux morts. L’appareil sécuritaire du pays se muscle, au moment où la jeunesse tente d’exprimer de plus en plus fort son désarroi.

Portée par les printemps arabes, elle réclame plus de liberté et de dignité. Une révision de la constitution n’apportera qu’une évolution très superficielle du système. Le palais royal garde fermement entre ses mains les rênes du pays. En dépit de ces réformes, les partis politiques et même le gouvernement jouent un jeu largement formel. Les décisions sont prises dans l’ombre du palais, par les conseillers et technocrates qui ont l’oreille du roi.

Longs séjours à l’étranger

Depuis qu’il a succédé à son père Hassan II, Mohamed VI cultive une image d’un homme moderne et ouvert au changement. En 2004, il promulgue un nouveau code de la famille, qui renforce les droits des femmes sans leur accorder l’égalité.

Utilisateur des réseaux sociaux, il multiplie les selfies en tenue décontractée, des clichés souvent pris à l’étranger. Les Marocains découvrent ainsi progressivement le mode de vie et les longues absences du chef de l’Etat. Mohammed VI affectionne les séjours en France où il possède des résidences. Il y soigne également ses problèmes cardiaques et oculaires.

Les Marocains eux aussi se mettent à l’usage des réseaux sociaux, où les critiques se font de plus en plus directes sur son train de vie et ses voyages prolongés. Le message est-il passé ? Ces derniers temps, les autoportraits du roi se font plus rares, tandis que les apparitions officielles au pays se multiplient.