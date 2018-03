Maroc : des voix protestent contre l'injustice faite aux femmes en matière d'héritage

Au Maroc, de plus en plus de voix s’élèvent pour exiger l’abrogation de la loi régissant les règles de succession. Inspirées du Coran, les dispositions réglementaires marocaines accordent actuellement à la femme héritière moitié moins que son plus proche parent masculin.

Depuis quelques années, le débat fait rage entre les progressistes qui critiquent cette législation qu'ils jugent inégalitaire, alors que les milieux conservateurs rejettent tout débat sur la question. La semaine dernière, la théologienne réformatrice Asma Lamrabet a démissionné de son poste de directrice de Centre des Etudes Féminines en Islam. L’intellectuelle a été poussée au départ en raison de ses positions en faveur d’une réforme de cette loi.

La salle de l’institut Cervantès de Rabat est bondée ce soir-là. Une rencontre dédiée à la femme et la religion fait salle comble. Le sujet mobilise les foules en pleine polémique après la démission de la théologienne Asma Lamrabet connue pour ses positions en faveur de l’équité homme-femme dans l’héritage. "Aujourd’hui elle ne pouvait pas être là vu les circonstances de sa démission, du fait de sa prise de position pour l’égalité en héritage, elle a subi d’énormes pressions" dit quelqu'un.

"Des forces vives s’affrontent"

Des pressions au sein l’institution religieuse mais aussi des milieux conservateurs qui freinent des quatre fers le changement de la loi. Hakima Lebbar participe au débat, selon elle "aujourd’hui ce sont des forces vives qui s’affrontent. Nous appelons à contextualiser les lois qui découlent de l’islam et à aller dans le sens du religieux et du juridique".

Car la loi au Maroc est en partie inspirée du Coran et elle régit mariages, divorces et successions. Si un code de la famille réformé, introduit en 2004, a permis quelques avancées, la femme héritière reçoit toujours moitié moins que l’homme de la même famille. En cas d’absence d’héritier masculin direct, la famille plus éloignée bénéficie de l’héritage de plein droit. C’est le cas pour cette quinquagénaire qui témoigne anonymement : "Le jour de l’enterrement de mon père, on est rentré à la maison, on a découvert que deux de nos oncles, que l’on connaissait à peine, s’étaient déjà installés chez nous. Ils ont investi la maison, et nous nous sommes retrouvés à vivre chez les voisins. Au bout de six mois, ils ont vendu la maison, et nous ont donné la petite part qui nous est due. Mais elle ne nous permettait pas de vivre".

"Sens du progrès"

Il y a une semaine, 100 intellectuels et acteurs associatifs ont signé une pétition appelant à réformer la loi du Ta’sib, ce verset coranique qui fixe les conditions de l’héritage. La juriste et politiste Yasmina Daoudi est signataire de la pétition. Selon elle "les cas que crée cette règle et surtout son inadéquation à la société marocaine maintenant, ou les femmes sont des actrices économiques, font que c’est une loi qui est appelée à être changée. Nous avons le Roi qui est commandeur des croyants, et il peut pousser à l’Ijtihad, c’est-à-dire à une exégèse qui peut pousser dans le sens du progrès".

Les appels à réformer cette loi inégalitaire sont d’autant plus pressants que le Maroc consacre dans l’article 19 de sa nouvelle constitution, adopté en 2011 dans la foulée du printemps arabe, l’égalité pleine et entière entre homme et femme.