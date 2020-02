Le patron de Facebook Mark Zuckerberg repéré dans l'un des plus célèbres cafés de Bruxelles

Quand le patron de Facebook vient plaider sa cause à Bruxelles, il en profite pour découvrir ses spécialités: plusieurs touristes ont en effet eu la surprise de voir débarquer Mark Zuckerberg à la Mort Subite, l'un des plus anciens cafés de Bruxelles, et assurément l'un des plus typiques (on y sert la fameuse gueuze, qui tire son nom du café, mais pas seulement!). Et ils se sont empressés de publier leurs selfies avec Mr Facebook sur Instagram...