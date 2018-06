Mark Rutte devant le Parlement européen: "l'Union doit promettre moins et apporter plus"

Le premier ministre, Mark Rutte, est le septième chef dirigeant européen à venir présenter sa vision de l'Europe devant le Parlement européen. Le premier ministre, Charles Michel, et son homologue Luxembourgeois, Xavier Bettel, s'étaient déjà prêtés à l'exercice ces dernières semaines. Mark Rutte a eu ce mercredi des propos nettement moins euro-enthousiastes que ses prédécesseurs du Benelux.

Toujours plus d'Europe, n'est pas la réponse aux problèmes que les gens rencontrent dans leur quotidien.

Le premier ministre néerlandais a déclaré ce mercredi matin dans l'hémicycle: "Il faut en faire moins pour en faire plus. Toujours plus d'Europe, n'est pas la réponse aux problèmes que les gens rencontrent dans leur quotidien. Pour certain, une Union toujours plus étroite est un but en soi, pas pour moi."

Pour Mark Rutte, l'Europe doit se concentrer sur le marché unique plutôt que de se disperser sur d'autres front. Il n'est pas question non plus d'un budget pour la zone euro. Selon lui, chaque pays doit d'abord mettre ses finances en ordre avant de réformer l'Union économique et monétaire.

Quant à l'idée de mettre plus d'argent dans le budget européen, le premier ministre néerlandais y est opposé. Selon lui, il faut ré-allouer les ressources actuelles vers les priorités de demain.

