Mario Draghi chargé de former un gouvernement en Italie

Le président italien Sergio Mattarella a chargé mercredi l’ancien président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi de former un gouvernement en Italie. L’économiste et ancien banquier, qui a accepté cette mission, a souligné que l’Italie traversait un "moment difficile" et qu’il était confiant sur le fait que le Parlement se montrerait uni face à ces défis. "Je me tournerai vers le Parlement, l’expression de la volonté populaire, avec grand respect", a-t-il dit.