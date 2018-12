Marcel Proust aux enchères: "Du côté de chez Swann" vendu 1,51 million d'euros

Proposée par la célèbre maison d’enchères Sotheby’s, l'édition originale de l'écrivain est montée dans les sommets. Du côté de chez Swann est le premier volume de A la recherche du temps perdu, écrit en 1909 et publié avec le reste du roman en 1913. Aucune œuvre littéraire en français n'avait atteint une telle somme.

Cet exemplaire rarissime, portant le n° 1 et offert par Marcel Proust à Lucien Daudet, avait été estimée entre 600.000 et 800.000 euros. L’édition provenait de la bibliothèque de Pierre Bergé, homme d'affaires et mécène français notamment dans la Haute couture. Il fut aussi le compagnon d'Yves Saint Laurent.

Le précédent record pour une œuvre originale en français était détenu depuis 2009 par les "Fleurs du mal" de Baudelaire adjugée à l'époque pour 775.000 euros.

"Le goût de Pierre Bergé"

"Je suis très heureux. Le marché a entériné le goût de Pierre Bergé", a commenté l'expert Benoît Forgeot auprès de l'AFP. L'exemplaire vendu par Sotheby's était enrichi d'un envoi autographe de Proust à Lucien Daudet. "Mon cher petit vous êtes absent de ce livre : vous faites trop partie de mon cœur pour que je puisse jamais vous peindre objectivement, vous ne serez jamais un 'personnage', vous êtes la meilleure part de l'auteur", écrit notamment Proust dans son envoi.



Après la mort de Marcel Proust en novembre 1922, Lucien Daudet s’est séparé de son précieux exemplaire mais a gardé l'envoi manuscrit de l'écrivain. En 1946, Daudet offre à son médecin ledit envoi. Toute sa vie, le docteur recherchera en vain l'exemplaire numéro 1 de "Du côté de chez Swann" pour "remettre à sa place" la dédicace qu'il contenait.



C'est Pierre Bergé qui réussit à réunir les deux en achetant d'abord le volume de "Du côté de chez Swann" lors d'une vente aux enchères en 2013 puis en acquérant auprès du fils du médecin le mirifique envoi. "Pierre Bergé le fit insérer à l'endroit où il figurait à l'origine, renouant ainsi les fils d'une histoire centenaire", rappelle Benoît Forgeot.

130 lots à la vente

Un total de 130 lots étaient proposés à la vente vendredi. Outre "Du côté de chez Swann", une édition originale des "Essais" de Montaigne a été vendue 682.000 euros. Une des toutes premières traductions en français des "Vies de Plutarque", un des livres de chevet de la Renaissance sur parchemin et illustré de 54 peintures à pleine page, a été vendue 671.780 euros.

Chef-d'œuvre de la Renaissance, considéré comme le livre fondateur de la botanique moderne, "De historia stirpium" ("De l'histoire des plantes", 1542) de Leonhart Fuchs a été vendu 425.000 euros. Illustré de 512 planches gravées sur bois, entièrement peintes à l'époque, l'herbier de Fuchs constitue la véritable apparition du dessin scientifique en botanique.



Parmi les œuvres du XXe siècle, le manuscrit de "Pompes funèbres", le plus scandaleux des romans de Jean Genet a trouvé un acquéreur pour 183.300 euros.



Karl Marx séduit toujours. L'édition originale de la première traduction en français du "Capital", estimé entre 40.000 et 60.000 euros, a trouvé acquéreur pour 164.288 euros.



Avant sa dispersion, la bibliothèque de Pierre Bergé comptait au total quelque 1.600 ouvrages, partitions musicales et manuscrits précieux du XVe au XXe siècle. Le fruit de ces enchères est destiné à la Fondation Pierre Bergé/Yves Saint Laurent.