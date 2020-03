Manifestations sociales au Chili : "Le gouvernement a mis en œuvre une forme de violence institutionnalisée"

Le Chili est toujours en proie à de violents affrontements entre forces de l’ordre et manifestants. Lundi encore, au moins 3000 femmes sont descendues dans les rues de Santiago, à l'occasion de la "grève des femmes" pour dénoncer "la précarisation économique" dont souffrent, selon elles, les travailleuses. "Piñera démission", pouvait-on lire sur une large banderole déployée devant le palais présidentiel. Des barricades ont été incendiées en plusieurs endroits de la capitale. Comme la veille, les protestataires ont été repoussés par des tirs de gaz lacrymogène lancés par les forces de l'ordre.

Ce mercredi encore, une grande manifestation contre le président Sebastian Piñera est prévue à l’occasion de ses deux ans de pouvoir. Le mouvement de contestation sociale a commencé le 18 octobre dernier, après l’annonce d’une hausse du prix du ticket de métro. Malgré la suspension de la mesure, ce mouvement s’est transformé en fronde contre le gouvernement.

Que réclament les manifestants ?

Au départ, les manifestants se battaient contre 30 centimes d’augmentation du ticket de métro. Une goutte d'eau qui a fait débordé le vase de la colère, car comme ils disent, "ce n'est pas 30 centimes mais 30 ans ans de politique libérale" qu’ils rejettent, avec son lot d’inégalités. Les chiliens subissent encore les conséquences à long terme de la crise économique et sociale de 2008. Les ressources de l’État ont diminué, ainsi que les financements des systèmes sociaux. Les revenus des ménages ont fondu. Ce sont les jeunes, les femmes et les classes moyennes qui sont les plus touchés, mais le mouvement rassemble différents secteurs de la population.

La plupart des manifestants s'entendent sur le rejet du gouvernement de Sebastian Piñera et des classes politiques, jugées corrompues, qu'elles soient de droite, sociales démocrates ou de gauche. Beaucoup réclament une modification de la Constitution qui a été votée en pleine dictature d'Augusto Pinochet (1973-1990), une revendication forte des manifestants depuis le début de la contestation mais qui n'est pas unanime.

En revanche, tous réclament davantage de justice sociale avec la fin d'"un système libéral". "Nous attendons un changement du modèle économique chilien", affirme Mathias Oreliana, 26 ans, professeur d’éducation physique, "afin qu’il puisse assurer des droits élémentaires comme l’accès à la santé, à l’éducation, à l’eau, aux retraites…Aujourd'hui, tous ces secteurs clés sont privatisés. Nous voulons passer à un système d’administration publique des ressources naturelles. Car en étant dans les mains de l’économie mondiale, la plupart d'entre nous n'y avons pas accès"…

En fait, j'avais reçu une bombe lacrymogène qui a causé une fracture crânienne et la perte de mon globe oculaire

Mathias Oreliana a perdu un œil lors d'une manifestation, la nuit de la Saint-sylvestre, Plaza Italia à Santiago. "Avec mes amis, on s’est arrêté pour regarder la manifestation, parce que c’était très violent… Les forces de l’ordre utilisaient des balles métalliques et des bombes lacrymogènes… A un moment, j’ai vu une lumière intense et deux secondes après, j’ai senti un impact dans mon crâne. En fait, j’avais reçu une bombe lacrymogène qui a causé une fracture crânienne et la perte de mon globe oculaire droit".