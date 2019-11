Manifestations en Irak: quatre manifestants tués par des grenades lacrymogènes à Bagdad

Irak: heurts entre manifestants et forces de sécurité à Bagdad - 14/11/2019 Les manifestations ont repris de plus belle mercredi à Bagdad et dans le sud de l'Irak, augmentant la pression sur les autorités appelées par l'ONU à "assumer leurs responsabilités" en présentant rapidement des réformes. Depuis le 1er octobre, officiellement, plus de 300 personnes ont été tuées et des milliers blessées, quasiment toutes des manifestants. Du fait de ce lourd bilan, de la répression accrue et d'une campagne d'arrestations et d'intimidations, la mobilisation a semblé un temps marquer le pas.