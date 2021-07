Manifestations en France, plus de 19.000 personnes contre "la dictature"

Pas encore appliqué, et déjà contesté. L’élargissement du pass sanitaire fut la cause principale de ces manifestations, qui ont fait de l’ombre au traditionnel défilé du 14 juillet. D’après une source policière ils étaient plus de 19.000 partout en France à exprimer leur mécontentement contre les mesures annoncées par Emmanuel Macron. A Toulouse ils étaient plus de 1500, et environ 2000 à Paris. C’est au nom de la "liberté" que les opposants ont de leur côté fait entendre hier leur mécontentement dans plusieurs villes de France, comme Lille, Nantes, Bordeaux ou encore Lyon. Certaines mobilisations ont commencé dans la matinée, au moment où se tenait le défilé militaire sur la célèbre avenue des Champs-Élysées, sous le regard du chef de l’État qui présidait ces festivités pour la dernière fois de son quinquennat. Certaines manifestations ont été déclarées et d’autres non comme l’explique le journaliste de "Nantes révolté" (média indépendant français), présent sur celle de Nantes : " Les préfectures n’autorisent pas les manifestations mais peuvent les interdire, puisqu’elle n’était pas interdite alors on peut dire qu’elle était autorisée. Néanmoins elle n’était pas déclarée, car depuis 1955 et l’assassinat d’un ouvrier (Jean Rigollet) par la police les manifestations ne sont plus déclarées à la préfecture de Nantes."

Des manifestations aux revendications variées

Un journaliste de Nantes révolté présent sur place nous confirme "qu’il y a beaucoup de frustrations accumulées contre le gouvernement et on sent qu’il y a des difficultés à être clair sur les revendications." Le journaliste explique que les manifestants étaient notamment présents contre "l’opportunisme politique", "le gouvernement profite d’une situation sanitaire grave pour faire passer des mesures antisociales qui auront des conséquences graves, qui plongeront des milliers de personnes dans plus de précarité et plus de pauvreté". "La réforme des retraites avait été massivement rejetée par la population juste avant la pandémie, la réforme de l’assurance chômage avait été suspendue mais revient sur le tapis, alors que les grandes entreprises et le patronat continuent de bénéficier d’un système fiscal favorable. Cette injustice est en réalité le cœur des revendications d’une bonne partie des personnes venues en manifestations hier" pour conclure son explication. L’ambiance de la manifestation sur Nantes était semble-t-elle d’après le journaliste " Un ensemble disparate, avec beaucoup de méfiance".

Des manifestants qui rejettent l’étiquette de "complotiste"

Yann Fontaine, clerc de notaire de 29 ans, est venu du Berry pour manifester dans la capitale. Rejetant l’étiquette de "complotiste", il a expliqué à l’AFP que "le pass sanitaire, c’est de la ségrégation". "Macron joue sur les peurs, c’est révoltant. Dans mon entourage, je connais des gens qui vont se faire vacciner juste pour pouvoir emmener leurs enfants au cinéma, pas pour protéger les autres de formes graves du Covid", a-t-il regretté. "Non à la vaccination obligatoire", "on n’est pas des cobayes", scandait la foule, parmi laquelle quelques blouses blanches, une poignée de "gilets jaunes". Charlotte, la trentaine, vendeuse, manifestait pour la première fois au côté de son père : "Après le discours de (Emmanuel) Macron, j’ai ressenti une grande révolte", a-t-elle relaté confirmant ne pas être "une révolutionnaire dans l’âme", voyant dans le pass sanitaire "une obligation détournée, pour ne pas employer le mot obligatoire". Pourtant selon un sondage Elabe publié mardi sur les mesures annoncées par le chef de l’État sont approuvées par une grande partie de Français. 76% d’entre eux adhèrent notamment à l’obligation de la vaccination pour les personnels soignants et d’autres professions.

Débordements et violences ont eu lieu

La préfecture de police a déploré peu avant 18 heures sur Twitter le non-respect du parcours déclaré, des jets de projectiles, des feux de poubelles et des cortèges sauvages. Le préfet a appelé "les manifestants à la responsabilité et à rejoindre le lieu d’arrivée à République comme s’y est engagé le déclarant". A Annecy, environ 200 manifestants ont cassé une grille de la préfecture et sont restés une heure environ, dans le calme, dans les jardins, avant de réintégrer d’eux-mêmes le cortège des manifestants. Le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin a fermement condamné cette action en s’exprimant ainsi sur twitter : "Je condamne avec la plus grande fermeté l’intrusion d’individus dans l’enceinte de la préfecture de Haute-Savoie cet après-midi. Soutien total aux agents de l’Etat qui ont agi avec sang-froid."

Des tirs de grenades lacrymogènes ont aussi eu lieu sur une terrasse à Paris, qui a dû être évacué par la suite. Des manifestants ont aussi pris part à des dégradations matérielles comme on peut le voir sur ces images. L'avocat Alexis Baudelin a été interpellé pour le port d'un drapeau noir. Il aura ensuite passé 18h en garde à vue, pour ensuite être relaché sans aucune poursuites retenues contre lui. Il compte porter plainte pour interpellation "arbitraire et illégale".

D’autres tirs de lacrymogène ont eu lieu durant la manifestation notamment sur le parcours pourtant déclaré aux autorités. Une partie des tirs a été effectuée par l’unité spéciale de la Brav-M. Unité qui a pourtant dû être dissoute en 1986 à la suite de la mort de Malik Oussekine, un étudiant roué de coups par trois voltigeurs en marge de contestations étudiantes à Paris. Des manifestants ont aussi utilisé le mobilier urbain afin d’ériger des barricades.

Les manifestations ont malgré tout pu se finir sans grands débordements et violences de la part des deux côtés. Le journaliste de Nantes révolté confirme que d’autres appels à manifester risque d'avoir lieu dans les prochains jours.