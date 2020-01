Manifestations en France : à Lyon, une grenade lacrymogène explose dans un appartement (vidéo)

Souhaitant montrer que cette histoire est bien réelle, un autre internaute, militant et participant à la manifestation au moment des faits, a publié une photo prise cette fois depuis le rue. On peut y voir un nuage de fumée se dégager de l’intérieur d'un appartement semblant être similaire à celui de la première vidéo.

Ce samedi 11 janvier, depuis un balcon du deuxième arrondissement de Lyon, une étudiante commence à filmer la manifestation contre la réforme des retraites se déroulant rue de la Barre. Comme le relaient nos collègues de France 3 , sa vidéo s’arrête subitement quand, selon cette étudiante, une grenade lacrymogène explose sur ce même balcon, ou du moins sur la façade de l’immeuble. La jeune femme évoque des traces de brûlures à l’intérieur de l’appartement. Un de ses amis, qui était à l’intérieur au moment de l’explosion, aurait également été blessé au niveau du torse et d’un bras.

La jeune fille a déposé plainte. Une enquête est en cours au sein de la Direction Départementale de la Sécurité Publique. Sur Twitter, la Police Nationale 69 a tenu à préciser qu’il n’y avait "aucune velléité" d'atteindre directement le petit groupe d'étudiants et que "des manifestants hostiles enfonçant un barrage policier et s’en prenant aux biens et aux personnes ont contraint les forces de l'ordre à effectuer des tirs de lacrymogène".