Manifestations au Liban : le Premier ministre Saad Harari annonce qu'il va remettre sa démission

Liban: heurts dans les rues de Beyrouth, ce mardi 29 octobre - 29/10/2019 Le Premier ministre libanais Saad Hariri a annoncé mardi sur Twitter son intention de démissionner. Cette décision fait suite au soulèvement populaire sans précédent qui touche le pays depuis deux semaines."Je me rends au Palais de Baabda pour présenter la démission du gouvernement au président de la République", a déclaré M. Hariri lors d'une brève allocution télévisée, accueillie par les vivats de la foule qui l'écoutait en direct sur les lieux de rassemblement.La révolte a été déclenchée le 17 octobre par l'annonce surprise d'une taxe sur les appels via la messagerie WhatsApp. Elle a été vite annulée mais la colère ne s'est pas calmée contre la classe dirigeante, jugée unanimement incompétente et corrompue dans un pays qui manque d'électricité, d'eau ou de services médicaux de base 30 ans après la fin de la guerre civile (1975-1990).