Manifestations à Moscou : le Kremlin défend la fermeté de la police

Manifestations en Russie pour réclamer des élections libres - JT 19h30 - 10/08/2019 Les opposants au Président russe Valdimir Poutine se sont réunis pour la quatrième fois en un mois. Et ils sont de plus en plus nombreux. Cette fois, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont participé à la manifestation pour réclamer des élections libres au Parlement municipal. On n'avait plus vu ça depuis des années à Moscou. Et comme lors des rassemblements précédents, des dizaines de personnes ont été arrêtées.